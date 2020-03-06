В Украине автоматически проиндексируют пенсии через несколько недель: кому и как

В Украине 1 апреля проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, если их стаж увеличился как минимум на 24 месяца. Повышение составит в среднем около 100 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе ПФУ. В случае, если пенсионер после назначения (перерасчета) пенсии получил менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет проводить не будут.

Отметим, если украинцы имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума за каждый "лишний" год стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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