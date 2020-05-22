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22 мая • обновлено в 23:27
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В Украине анонсировали ежемесячные надбавки для пенсионеров: кто и сколько получит

1.7т
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Более чем миллион пенсионеров, в возрасте от 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии около 500 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер". По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям. Около 500 грн", – сказала она.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

Чиновница добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., в то время как в начале года он составлял 23 млрд. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине майское повышение пенсий не коснется нескольких миллионов человек. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какой-либо индексации.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Пенсия в Украине
Персона
Марина Лазебная
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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