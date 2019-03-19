В Украине активизировался новый вид мошенничества: достаточно одного звонка 

В Украине за 2018 год только по официальным данным от мошенничества с банковскими картами пострадали более 105 тыс. человек. И это без учета тех, кто не стал обращаться в правоохранительные органы.

Быстрее всего мошенничество развивается в сети. В прошлом году число таких операций выросло в 1,4 раза! Новый тренд среди преступников – социальная инженерия, сообщают в НБУ.

Схемы "развода" продают в интернете, а за небольшую плату опытные мошенники готовы детально проинструктировать, как заработать на доверчивых украинцах.

OBOZREVATEL выяснил, как работают преступники и почему нельзя разговаривать с незнакомцами по телефону.

Главное:

мошенники чаще всего используют социальную инженерию – пытаются воздействовать на психику жертвы;

злоумышленники продают схемы на специализированных форумах, делятся опытом и изучают профильную литературу;

количество жертв мошеннических схем в сети выросло за год почти в полтора раза.

Правила от опытного мошенника

"Ты книгу Саймана читал?" – интересуется пользователь профильного форума с ником "Алсекс". Молодой человек якобы провернул уже не одну схему, а сейчас делится опытом со всеми желающими. Одни просят за это небольшую плату, "Алсекс" же пытается найти как можно больше сторонников и в будущем "играть по-крупному", набрать офис и работать в больших масштабах.

"Чтобы иметь хороший профит, нужно масштабировать схему. Мне нужно минимум 10 человек. Все должны шарить в СИ (социальная инженерия. – Ред)", – делится планами парень.

Чтобы умело разводить жертву, нужно не только "на зубок" выучить схему, но и иметь представление о психологии человека. Профессиональные мошенники читают профильную литературу, ходят на специализированные форумы, делятся опытом и следят за банковскими технологиями.

Несмотря на все усилия служб безопасности, постоянные предупреждения от полиции и публикации в СМИ, количество подобных преступлений растет с каждым годом. "Алсекс" по просьбе OBOZREVATEL озвучил главные правила работы с "клиентами".

Внедриться в доверие. Главное, уверен парень, не давить на потенциальную жертву. "Овощей мало. Никто не даст тебе сразу пароль и бабло. Если сегодня не хотят, скажи, что операция в процессе обработки, что сейчас ты не можешь провести платеж, перезвони потом – через пару часов, ну или завтра. У человека должно быть ощущение, что это нужно ему, а не тебе", – поясняет "Алсекс".

Уважать "клиента". Чтобы хорошо сыграть роль сотрудника службы безопасности банка, полицейского, который якобы задержал родственника потенциальной жертвы, работника ГФС и т. д., – нужно действительно поверить в это. "Не корми фекалиями. Нужно работать со вкусом. "Подождите, ваша заявка в процессе обработки", "извините за задержку, могли бы вы подождать несколько минут" – это все хорошие фразы. Ты должен дать понять, что у "клиента" мало времени и что еще немного, он потеряет свои бабки, или у него будут проблемы, а потом специально очень спокойно тянуть время. Чтобы спешил он, а не ты. Ты главный", – поясняет мошенник.

Сделать жертву глупее, чем она есть. Сразу просить пароль запрещено. Вместо этого нужно обозначить проблему и попытаться сделать ее максимально непонятной. "FTP, root, порт, хост – хорошие слова. Чем меньше человек понимает, тем лучше. Должно быть ощущение, что только ты можешь помочь, а он сам все напортачил", – делится опытом собеседник.

Стать ближе, но вовремя оборвать связь. После того, как жертва поверила, что ее деньги действительно в опасности, а вы пытаетесь помочь, но без большого желания, нужно успокоить "клиента". Например, рассказать, что у вашей мамы или другого близкого родственника была такая же ситуация и ее легко можно разрешить. Главное – как только удастся достичь цели, оборвать все контакты, сменить номер и "забыть" о "клиенте", даже если он вызвал сопереживание.

Ознакомившись с азами социальной инженерии, можно разбираться в конкретной схеме. С ними мошенники делятся неохотно. Любую схему можно на этом же форуме продать как минимум 30 раз. Для этого придется оформить свой опыт, описать все возможные риски, механизм вывода средств, модели поведения в разных ситуациях. Плохую схему можно продать только раз, после этого недовольные покупатели сразу же дадут о себе знать, разместив нелестные отзывы.

Как спастись от мошенников

"Мошенники в прошлом году чаще всего использовали социальную инженерию при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами. Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, чтобы они провозгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли", – сообщили в пресс-службе НБУ.

Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать несколько простых правил. Никогда не разглашать персональные данные, информацию о карте, не отвечать на подозрительные звонки, если рассказывают о том, что деньги на карте в опасности, обязательно позвонить на горячую линию своего банка. Кроме того, от мошенников защитит СМС-банкинг (информация о любой операции по карте будет приходить в СМС-сообщении) и установка лимита на операции по карте (тогда больше определенной суммы мошенники снять не смогут).

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