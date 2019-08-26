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В Украине 40% сигарет – контрафакт: в Кабмине анонсировали масштабные проверки

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Министерство финансов и Министерство внутренних дел Украины усилят борьбу с нелегальным рынком табачных изделий, в том числе с контрабандой сигарет и с уклонением от уплаты 5-процентного акцизного сбора при продаже сигарет на внутреннем рынке. При этом около 40% рынка в некоторых категориях табачных изделиях находится в тени.

Об этом сообщили министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД, сообщают "Украинские новости". "Я думаю, что ситуацию эту мы не отпустим, я говорю это на камеры… Рынок контрабанды сигарет, контрафактных производств – мы положим этому конеца", – заявил Аваков.

В Украине 40% сигарет – контрафакт: в Кабмине анонсировали масштабные проверки

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По данным МВД, из-за серой схемы по уклонению от уплаты 5% акцизного сбора при реализации табачных изделий, которую разоблачили правоохранители, убытки государственного и местных бюджетов составили около 2,5 млрд грн.

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец объяснил, что предприятия не отражают в отчетности сигареты, проданные за наличные деньги, а вместо этого записывают туда другие группы товаров. Купранец сообщил, что Департамент защиты экономики наложил аресты на счета 52 таких бизнес-структур на общую сумму более 1 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Евгений Плинский заявил, что Украина стала для Европейского Союза главной табачной проблемой. В 2014 году в ЕС из Украины ввезли около 500 млн сигарет. Спустя два года контрабанда достигла 5,8 млрд сигарет.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
сигареты налоги
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