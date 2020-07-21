В США бездомный кот помог семейной паре разбогатеть

В американском городе Флоренс, штат Кентукки, супруги разбогатели благодаря бездомному коту.

Пара рассказала, что последние три года они подкармливают бродячего кота. Каждый раз, когда супруги заходят в супермаркет за кошачьим кормом, они покупают два билета мгновенной лотереи, говорится в публикации UPI.

Во время очередного похода в магазин муж и жена купили пару билетов мгновенной лотереи на $10 (примерно 270 гривен) и сорвали джекпот – $50 тысяч (более 1,3 млн гривен).

"Сначала я подумала, что выиграла $5, но потом обратила внимание на точку. Стала стирать защитный слой дальше и вдруг поняла, что там $50 тысяч. Это было невероятно!", – сказала победительница.

Она добавила, что забота о бездомном животном вернулась им неожиданной удачей.

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