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18 января • обновлено в 18:03
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В списке Forbes появился новый лидер: кто стал самым богатым в мире

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В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes произошла смена лидеров: президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вытеснил с первой строчки главу компании Amazon Джеффа Безоса.

Это первая крупная смена в списке Forbes в 2020 году. Состояние француза Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в $116,5 млрд, в то время как американца Безоса – в $115,6 млрд.

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На третьем месте – основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Его капиталы оценили в $110,6 млрд. На четвертой позиции – инвестор Уоррен Баффет с $90,6 млрд. Пятое место принадлежит основателю Facebook Марку Цукербергу – у него $82,2 млрд.

Бернар Арно

Бернар Арно

Как сообщал OBOZREVATEL, сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей планеты – впервые за семь лет существования рейтинга миллиардеров.

Десять богатейших людей планеты за один день обеднели почти на $18 млрд, когда в США в среду, 14 августа, рекордно обвалились индексы фондовых бирж.

В конце октября 2019 года глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял $6,9 млрд и перестал быть богатейшим человеком в мире. На первое место вышел основатель Microsoft Билл Гейтс.

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Читайте все новости по теме "список Forbes" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
список Forbes
Персоны
Уоррен Баффет Бернар Арно Марк Цукерберг Билл Гейтс
Место
Франция
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