В Союзе потребителей назвали уловки продавцов с рыбой

Рыбу и морепродукты, у которых истек срок годности, могут продавать в замороженном виде. Содержание воды в этих продуктах часто превышает норму в два раза.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Чтобы определить качество рыбы, стоит обратить внимание на состояние глаз и жабр, пояснил он.

По словам эксперта, дорогие виды рыб, которые не продались, часто разделывают, отрезают голову, а тушку помещают в глубокую заморозку, чтобы продать уже в таком виде. При этом содержание воды в таком замороженном продукте может существенно превышать норму.

"Содержание воды в рыбе глубокой заморозки должно быть не более 25%. Начинаем замерять, по факту 45-50% воды – во всех замороженных продуктах", – рассказал Немиянов.

Он добавил, что наиболее часто среди просроченной рыбы можно встретить красную. "Про красную рыбу – это моя любимая тема. Заходишь в супермаркет и видишь акцию. И цена классная – 179, 200 гривен за килограмм. И она свежая. Единственный момент – смотришь на жабры, а жабр нет. И глаза какие-то впавшие", – рассказал эксперт.

Несмиянов пояснил, по каким признакам можно определить, что рыба несвежая.

"Глаза должны быть не помутневшие, а яркие, как будто живая. Жабры ярко-красные. Иногда глаза еще нормальные, а жабры начинают обветриваться. Это спорный момент. Но, как показывает практика, рыба не считается опасной, когда жабры начинают немного светлеть", – сообщил Несмиянов.

При возникновении подозрений в свежести продукта он порекомендовал просить у продавца маркировку с ящика, где указано, кто и когда привез рыбу в магазин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Несмиянов заявил, что в некоторых магазинах невозможно найти сыр, который бы не был фальсификатом.