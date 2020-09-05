В Швеции признали покушение на Навального: что решили сделать с "Северным потоком-2"

Власти Швеции выступили против введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

Об этом заявил шведский премьер Стефан Левен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщила DW. Он не поддержал требование ряда политиков об отмене или моратории на строительство "Северного потока-2".

"Как страна, мы уже приняли все решения по "Северному потоку-2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", – подчеркнул он.

Власти Швеции одобрили проект в 2018 году. Что касается возможных санкций в отношении России, премьер-министр Швеции отметил, что это обсуждается на уровне Евросоюза.

Как Швеция оценила ЧП с Навальным

При этом в Швеции считают, что Москва должна прояснить ситуацию с покушением на Навального.

"Это было покушение на убийство" и "попытка заставить замолчать оппозицию в России", – сказал Левен.

Шведский премьер также отметил, что произошло покушение на российской территории, поэтому, по его словам, "ответственность за расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности лежит на российском руководстве". Об этом же он говорил ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

США и ряд Европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

2 сентября военные токсикологи Бундесвера заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

4 сентября стало известно. что немецкие политики начали менять отношение к сотрудничеству с Россией и совместному проекту "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.