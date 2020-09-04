Рабочие получали больше директоров: у кого в СССР были самые высокие зарплаты

В советские годы порядок начисления зарплат сильно отличался от сегодняшних правил. Плановая экономика позволяла рабочему на заводе получать больше инженера или даже директора предприятия.

Историки сравнили зарплаты современных и советских рабочих и назвали самые высокооплачиваемые профессии в СССР, говорится в публикации "PToday".

Правящий класс

Заработные платы правящей элиты в советские годы были не сильно высокими в отличие от сегодняшнего времени. В зависимости от занимаемой должности в партийной номенклатуре средний доход чиновника составлял от 200 до 1200 рублей. Максимальная зарплата была у членов Политического бюро СССР.

Вредные и опасные профессии

Высокий доход в СССР был у представителей профессии с риском для здоровья и жизни. Например, средняя заработная плата советских шахтеров достигала 1000 рублей в месяц. Учитывая специфику данной профессии и постоянные переработки, реальный размер зарплаты был куда выше.

Зарплаты шахтеров в СССР. ptoday.ru

Спорт

Уровень дохода советских спортсменов невозможно сопоставить с размерами зарплат российских футболистов или хоккеистов. К примеру, средний доход игрока в ФК "Динамо Киев" достигал 250 рублей. Также за хорошие результаты спортсмены получали дополнительные бонусы – доплаты до 100 рублей за победу в международных соревнованиях. Жизнь советского спортсмена точно была не бедной, но и зажиточной ее назвать нельзя.

Рабочие профессии

В отличие от сегодняшнего времени в советские годы профессии слесаря, электрика или токаря были одни из престижных на рынке труда. Главная причина – это высокий уровень заработной платы. Несмотря на тяжелый труд представители таких профессий получали достойный доход, который иногда был выше, чем у директора предприятия, – до 1000 рублей в месяц.

Зарплаты на заводах в СССР. ptoday.ru

Космонавты

В СССР заработная плата космонавта за пребывание на орбите составляла 5000 рублей. Также за каждый полет в космос они получали машину, а затраты на топливо пожизненно оплачивало государство.

Самые высокооплачиваемые профессии

Высокий уровень дохода в советские годы был у представителей "блатных профессий". К ним относились:

товароведы в магазинах;

сотрудники гостиничного комплекса;

капитаны морских судов;

моряки;

нефтяники;

рабочие лесной промышленности;

стоматологи;

работники Крайнего Севера.

дипломаты.

Зарплаты продавцов в СССР. ptoday.ru

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