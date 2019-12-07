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7 декабря • обновлено в 14:07
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В России ветерану труда часть пенсии выдали печеньем

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В российской Уфе дочь ветерана труда пожаловалась, что ее отцу часть пенсии почтальон выдала печеньем. Ей якобы так велело начальство.

Как сообщает портал UFA1, в "Почте России" пообещали разобраться в ситуации, но только после того, как получат персональные данные пенсионера. Женщина же утверждает, что в декабре мужчина со всеми прибавками должен был получить пенсию в 13 тысяч 127 рублей и 40 копеек, однако часть денег ему выдали пачкой печенья.

В России ветерану труда часть пенсии выдали печеньем

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"Почтальон сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла", — сказала дочь мужчины Татьяна. Пачка печенья пенсионеру фактически стоила 27 рублей 40 копеек.

Она отметила, что в Пенсионном фонде отказались разбираться в ситуации, а ответа от почты она так и не дождалась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
пенсии Сбербанк России
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