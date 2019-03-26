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В разы меньше украинской минималки: названы нищенские зарплаты в "ДНР"

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Жители в "ДНР" зарабатывают в три-четыре раза меньше, чем на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Так, согласно данным "Республиканского центра занятости", в Донецке ищут учителей на зарплату в 1,4 тыс. грн, а медики – 2 тыс. грн.

Так, согласно данным "Центра занятости", даже инженеры, которые в промышленных регионах традиционно зарабатывали выше среднего, на данный момент могут рассчитывать на заработную плату в размере 2,1 тыс. грн.

Зарплаты указаны в рублях

Зарплаты указаны в рублях

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В большинстве размещенных вакансий заработная плата не дотягивает даже до минимального на подконтрольной Украине территории уровня. Отметим, что размер минимальной зарплаты на данный момент составляет 4173 грн.

Зарплаты указаны в рублях

Зарплаты указаны в рублях

Для примера, врачей в Донецке ищут на зарплату в 1,8 тыс. грн. А если этот же специалист переедет, к примеру, в Бахмут Донецкой области (подконтрольная Украине территория), сможет зарабатывать как минимум 6 тыс. грн. Разница – в 3,3 раза. В "ДНР" остаются единицы: те, кто не может уехать, или же убежденные сепаратисты.

Зарплаты указаны в рублях

Зарплаты указаны в рублях

Минимальная зарплата в "ДНР" – чуть больше 1 тыс. грн (2,5 тыс. рублей). Пенсионеры, которые решили остаться на неподконтрольной территории Украины, получают около 1,2 тыс. грн. А средняя зарплата в "республике" не достигает и 3 тыс. грн. Платят в российских рублях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Пушилина и его подельников.

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Теги
Новости ДНРДонецкая областьзарплата
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
нормуль! скаленовстающие маладые рецпублики давятся в очередях шо б попасть к праклятай хунте за пенсией и жратвой...
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