"Слуги народа" купили в Раду элитные авто: что известно о закупке на 2,5 млн

Верховная Рада Украины закупила три новых авто: две Toyota Camry премиум-комплектации (более 900 тысяч гривен каждая), а также одну комплектации Comfort (за 700 тысяч гривен).

Машины за около 2,51 миллиона приобрели в компании "Алмаз-систем". Об этом сообщили "Наші гроші" со ссылкой на систему публичных закупок Prozorro.

Уточняется, что торги состоялись в ноябре текущего года. Автомобиль в комплектации Comfort будет иметь автоматическую коробку передач, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений.

Toyota Camry для ВР Коллаж

Машины Сamry Premium, которые являются самой дорогой комплектацией, также будут иметь отделку сидений кожей с узором, декор панели приборов, навигационную систему GPS и тому подобное.

Автомобили Toyota Camry Comfort в автосалонах можно приобрести за 674 тысяч гривен, а с комплектацией Premium – за 907 000 гривен.

Известно, что компания "Алмаз Систем" принадлежит Алексею Шоху и Александру Корниенко и зарегистрирована в Кривом Роге.

На торгах единственным ее конкурентом было ООО "Премиум Моторс" семьи Гвоздевых, чье предложение было выше на 5 тысяч гривен.

Тендер в базе Prozorro Скриншот

Тендер в базе Prozorro Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 6 декабря, поддержало законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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