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В Раде поддержали сокращение субсидий на 2,1 млрд грн

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Личные финансы
1,9 т.
Комитет ВР поддержал уменьшение субсидий на коммуналку

Комитет ВР поддержал уменьшение субсидий на коммуналку.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 2 сентября поддержал уменьшение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2,1 млрд грн.

Речь идет об изменениях в государственный бюджет на 2020 год (законопроект №3991), сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет только что поддержал изменения в госбюджет (законопроект 3991), предусматривающий уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2 млрд 159 млн гривен", – написал он.

Гончаренко подчеркнул, что эти деньги пойдут Государственному бюро расследований, Министерству юстиции, областным госадминистрациям, Министерству энергетики и на строительство дорог.

Telegram Алексея Гончаренко.

Telegram Алексея Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Все это в результате может привести к снижению размера субсидий до 40%. Так, некоторым семьям придется платить на 500 грн больше.

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УкраинаТарифы ЖКХ и субсидииВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
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