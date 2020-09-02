В Раде поддержали сокращение субсидий на 2,1 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 2 сентября поддержал уменьшение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2,1 млрд грн.

Речь идет об изменениях в государственный бюджет на 2020 год (законопроект №3991), сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет только что поддержал изменения в госбюджет (законопроект 3991), предусматривающий уменьшение субсидий на оплату ЖКХ на 2 млрд 159 млн гривен", – написал он.

Гончаренко подчеркнул, что эти деньги пойдут Государственному бюро расследований, Министерству юстиции, областным госадминистрациям, Министерству энергетики и на строительство дорог.

Telegram Алексея Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили формулу расчета субсидий, а также сократили размер социальной помощи. Все это в результате может привести к снижению размера субсидий до 40%. Так, некоторым семьям придется платить на 500 грн больше.

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