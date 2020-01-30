В пять раз меньше зарплаты: стало известно, какую пенсию получат украинцы со среднем доходом

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Как рассказали OBOZREVATEL в Пенсионном фонде, сейчас средняя зарплату по стране за три года, исходя из которой рассчитывают размер выплаты, составляет 6,188 тыс. грн. Таким образом, имея 35 лет стажа и среднюю зарплату, украинец сможет рассчитывать на пенсию в размере всего лишь 2,1 тыс. грн.

Это практически в 5 раз меньше привычной зарплаты. Отметим, если работать больше 35 лет, за каждый следующий год положена надбавка. Отметим, на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают:

от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

свыше 10000 грн – 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

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