В НБУ заявили, что в Украине распространяют монету, которую они не изготовляли

В Украине распространяют сувенирную монету, посвященную 30-летию независимости Украину. Продавцы говорят, что ее якобы изготовил Нацбанк, хотя эта информация не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе регулятора. "Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины". Всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение – Банкнотно-монетный двор НБУ", – говорится в сообщении регулятора.

На каждой монете или медали, которую отчеканили на Банкнотно-монетном дворе НБУ, можно найти логотип этого производства – лилию из трех лепестков.

Настоящая монета и подделка НБУ

В Украине чеканить и вводить в обращение монеты может только Национальный банк. Нумизматическая программа Национального банка предполагает преимущественно выпуск памятных и инвестиционных монет. Они имеют номиналы (2, 5, 10, 20 гривен) и является действительными платежными средствами в нашей стране.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).