В НБУ сказали, когда безработица, вызванная карантином, достигнет пика

Безработица в Украине, обусловленная коронакризисом, достигнет пика к концу июня. Тогда без работы могут остаться около 11,5% граждан трудоспособного возраста.

Об этом заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, говорится в сообщении на сайте регулятора. Он добавил, что в прошлом году этот показатель был на уровне 8,2%.

Безработица в Украине

"Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий и восстановлением экономики уровень безработица пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее", – сказал Смолий.

Он добавил, что безработица, вызванная коронакризою не только усилило конкуренцию за имеющиеся рабочие места, но и заставлять работников, которые вернулись домой, не искать работу в Украине, а снова ехать за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

Количество вакансий в Украине сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. Грн.

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона. По состоянию на 26 мая она выросла до 506 тыс. человек.

Заробитчане, которые вернулись в Украину из-за карантина по всему миру, не стали искать работу на родине и уже пытаются трудоустроиться за рубежом.