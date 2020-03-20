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20 марта • обновлено в 15:43
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В НБУ рассказали, переживут ли украинские банки масштабный кризис

1.3т
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В Украине 30 крупнейших банков без потрясений переживут ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и карантином.

Об этом во время брифинга 20 марта заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. "Мы не ожидаем потрясений. Мы готовы поддерживать ликвидность банков. В случаи необходимости мы можем смягчать требования по другим нормативом. Топ-30 – это 96% банковской системы. Они все в прекраснейшей форме, у них запас ликвидности, огромная стойкость", – заявила она.

В НБУ рассказали, переживут ли украинские банки масштабный кризис

Рожкова также заявила: для банков открыли программы рефинансирования. То есть они могут получить поддержку от НБУ. Более того, регулятор решил снизить требования и отменить на время карантина стресс-тесты. Это значит, что банки не будут подвергаться усиленным проверкам.

Если говорить в общем по ситуации в экономике, то можно подытожить:

  • цены на зерно уже снижаются, но ситуация не критическая;

  • для банков наступили тяжелые времена, но они справятся. Мол, в 2014-м было еще хуже;

  • как только карантин и пандемия коронавируса закончится, ситуация восстановится.

"Мы считаем, что курс не может двигаться в одном направлении. Безусловно, курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важными для этой уверенности могут быть положительные новости", – заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Тег
банк
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