В НБУ рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников

Чтобы не попасть на крючок мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковского счета, нужно не только держать в секрете пин-код, но и раз в несколько месяцев его менять.

Об этом говорится в публикации прес–сслужбы на сайте НБУ. Там опубликовали ряд советов, которые помогут защититься от аферистов.

Надежно храните и не разглашайте PIN-код

Меняйте PIN-код к карте

регулярно 1 раз в 3 месяца,

ситуативно: если возникло подозрение, что еще кто-то его может знать.

При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.

Создайте сложный пароль к почте, соцсетям и интернет-банкингу

Сложный пароль может содержать:

8 и более символов,

Прописные и строчные буквы,

Цифры и специальные символы/символы.

Создавайте уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей и тому подобное.

При создании пароля не используйте:

Общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные).

Последовательное/обратное написание символов или цифр,

Личное персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.д.).

Не разглашайте все реквизиты платежной карточки

16-значный номер карты – единственное, что вы можете сообщить по телефону.

Держите в секрете три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

Подключите SMS-информирование об операциях с платежной карточкой.

Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой.

Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернет. Перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед покупкой.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карточки на подозрительном сайте – немедленно звоните в банк по телефону, указанному на обороте карточки.

Если вы стали жертвой мошенников – напишите заявление в киберполиции по этому ссылкой, или сообщите о вашем случай по телефону – 0800505170.

Покупайте онлайн на проверенных сайтах

Проверяйте сайты с помощью:

сервиса "STOP FRAUD" киберполиции;

сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"

Также вы можете проверять отзывы о надежных сайтов, продавцов и виртуальных магазинов через поисковые системы.

Защитите телефонный номер

Не используйте номер телефона, который привязан к вашему банковскому счету в соцсетях, объявлениях и для контактов с контрагентами/клиентами.

Установите PIN-код SIM-карты со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.

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