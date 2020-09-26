В НБУ рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников
Чтобы не попасть на крючок мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковского счета, нужно не только держать в секрете пин-код, но и раз в несколько месяцев его менять.
Об этом говорится в публикации прес–сслужбы на сайте НБУ. Там опубликовали ряд советов, которые помогут защититься от аферистов.
Надежно храните и не разглашайте PIN-код
Меняйте PIN-код к карте
регулярно 1 раз в 3 месяца,
ситуативно: если возникло подозрение, что еще кто-то его может знать.
При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.
Создайте сложный пароль к почте, соцсетям и интернет-банкингу
Сложный пароль может содержать:
8 и более символов,
Прописные и строчные буквы,
Цифры и специальные символы/символы.
Создавайте уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей и тому подобное.
При создании пароля не используйте:
Общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные).
Последовательное/обратное написание символов или цифр,
Личное персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.д.).
Не разглашайте все реквизиты платежной карточки
16-значный номер карты – единственное, что вы можете сообщить по телефону.
Держите в секрете три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.
Подключите SMS-информирование об операциях с платежной карточкой.
Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой.
Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернет. Перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед покупкой.
Если вы случайно раскрыли данные платежной карточки на подозрительном сайте – немедленно звоните в банк по телефону, указанному на обороте карточки.
Если вы стали жертвой мошенников – напишите заявление в киберполиции по этому ссылкой, или сообщите о вашем случай по телефону – 0800505170.
Покупайте онлайн на проверенных сайтах
Проверяйте сайты с помощью:
сервиса "STOP FRAUD" киберполиции;
сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"
Также вы можете проверять отзывы о надежных сайтов, продавцов и виртуальных магазинов через поисковые системы.
Защитите телефонный номер
Не используйте номер телефона, который привязан к вашему банковскому счету в соцсетях, объявлениях и для контактов с контрагентами/клиентами.
Установите PIN-код SIM-карты со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.
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