В НБУ рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников

Ярослав Маркин Личные финансы 05:10, 26.09.2020

Чтобы не попасть на крючок мошенников, которые пытаются украсть деньги с банковского счета, нужно не только держать в секрете пин-код, но и раз в несколько месяцев его менять.

Об этом говорится в публикации прес–сслужбы на сайте НБУ. Там опубликовали ряд советов, которые помогут защититься от аферистов.

Надежно храните и не разглашайте PIN-код

Меняйте PIN-код к карте

  • регулярно 1 раз в 3 месяца,

  • ситуативно: если возникло подозрение, что еще кто-то его может знать.

При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно было считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.

Создайте сложный пароль к почте, соцсетям и интернет-банкингу

Сложный пароль может содержать:

  • 8 и более символов,

  • Прописные и строчные буквы,

  • Цифры и специальные символы/символы.

Создавайте уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей и тому подобное.

При создании пароля не используйте:

  • Общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные).

  • Последовательное/обратное написание символов или цифр,

  • Личное персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.д.).

Не разглашайте все реквизиты платежной карточки

16-значный номер карты – единственное, что вы можете сообщить по телефону.

  • Держите в секрете три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

  • Подключите SMS-информирование об операциях с платежной карточкой.

  • Установите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной карточкой.

  • Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернет. Перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед покупкой.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карточки на подозрительном сайте – немедленно звоните в банк по телефону, указанному на обороте карточки.

Если вы стали жертвой мошенников – напишите заявление в киберполиции по этому ссылкой, или сообщите о вашем случай по телефону – 0800505170.

Покупайте онлайн на проверенных сайтах

Проверяйте сайты с помощью:

  • сервиса "STOP FRAUD" киберполиции;

  • сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"

Также вы можете проверять отзывы о надежных сайтов, продавцов и виртуальных магазинов через поисковые системы.

Защитите телефонный номер

Не используйте номер телефона, который привязан к вашему банковскому счету в соцсетях, объявлениях и для контактов с контрагентами/клиентами.

Установите PIN-код SIM-карты со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки экрана телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.

В Украине мошенники научились встраивать в телефоны вредоносные программы, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв.

В Запорожской области СБУ разоблачила мошеннический "колл-центр", операторы которого выманивали деньги у клиентов банков. Ежемесячно они так получали по 3 млн гривен.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Крушение военного самолета под Харьковом: из 27 людей погибли 22

Раду обязали создать ВСК по "вагнеровцам"

СНБО поставит украинских пользователей "ВКонтакте" на учет в полиции: в соцсети ответили

В Казахстане посадили в тюрьму террориста "Л/ДНР"

Офицер ВМС США: Россию может возглавить националист, а Украина – на правильном пути