В НБУ раскрыли опасность "кредитов под 0%"

В Нацбанке предупредили украинцев об опасности "кредитов под 0%" и призвали не верить в выгодность таких условий.

Очень часто они действуют недолго, а потом меняются высокими процентами, пенями и штрафами. Поэтому крайне важно внимательно читать договоры и проверять все условия кредита. Об этом сообщили на странице НБУ в Facebook.

"Никогда никто не будет раздавать деньги просто так. Это не благотворительная организация. Но есть сложность. Если человек самостоятельно подписал договор с такими условиями, то защитить его права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, – это суд", – сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук

Особиенность кредитов "под 0%" – эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. "Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту – 1702% годовых", – сказали Лобайчук.

С января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг. НБУ начал активную работу с банками. С 1 сентября они должны будут четко указывать конечный размер процентов. Аналогичные требования разрабатывают в финансовых компаний.

В НБУ предупредили об опасности кредитов "под 0%" Facebook Нацбанка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают ограничить максимальные ставки по "быстрым кредитам", размер взносов и разработать специальные правила для тех, кто не может платить.

Банкиры и коллекторы в Украине не имеют права захватывать без специального постановления суда квартиры и дома кредитных должников. Такой вывод в своей правовой позиции оказала Великая палата Верховного суда, рассматривая дело №2-23/2008.

Украинцы, которые опрометчиво взяли кредит под огромные проценты в конторах микрозаймов, рискуют столкнуться еще и с мошенниками. Они обещают списать долг, но в итоге оставляют без денег.