В НБУ объяснили, как правильно общаться с коллекторами

Украинцы, у которых нет денег для немедленного возвращения кредита, имеют право договариваться с коллекторами о смягчении условий выплат. Если от коллекторов поступают угрозы, их можно записывать на аудио или видео и обязательно обращаться в полицию.

Об этом рассказала начальница Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в интервью Finance.ua (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Если пока нет возможности платить по кредиту

Цель коллекторов – вернуть деньги. Они купили долг у финансовой компании или в банке, а потому их цель – вернуть как можно больше денег.

"Надо идти на договорные отношения. Договариваться о частичном погашении, о погашении частями, говорить, сколько средств вы сможете заплатить. Просто не платить – не получится. Для коллекторов "нет денег" – не аргумент, даже для правоохранительных органов", – сказала Лобайчук .

Стоит записывать разговоры с коллекторами на диктофон, видео

Разговоры с коллекторами можно записывать, если с их стороны есть какие-то существенные угрозы.

"Если есть угрозы жизни, здоровью, физической расправой, с этим нужно идти в правоохранительные органы. Такая запись, наверное, не может быть использована в следственных действиях, поскольку люди не были предупреждены, что она делается. Но она поможет сформулировать заявление к правоохранителям и показать им, что происходит", – сказала представительница НБУ.

Лобайчук добавила, что публикация таких записей в соцсетях вряд ли поможет делу.

"Это не следственное производство. Это просто информация в соцсети или Youtube, которая не имеет правовой силы. Эти записи можно прикреплять в обращении к НБУ. Мы слушаем их, делаем с ними запросы к финансовым компаниям. Но это не является 100% доказательством" , – объяснила Лобайчук.

Куда в Украине можно пожаловаться на действия коллекторов

Национальная полиция

Нацбанк

Если это финансовая компания, то на сайте НБУ можно найти ее название и всю информацию о ней в разделе "Защита прав потребителей".

Также можно обратиться на горячую линию НБУ, оператор которой устно может помочь зарегистрировать обращение. Также можно написать на электронный адрес НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекторы не имеют права звонить или угрожать по поводу просроченных кредитов родственникам или соседям должника, если они не являются поручителями. Если они так делают, то нарушают закон.

Украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші", и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.