В Нацбанке показали, как и на что изменились цены в Украине
В Украине с января по июнь 2020 года рост цен составил 2,4%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1.п. и оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционном отчете за апрель 2020 года
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины. Темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца (1,3%). Так, углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий.
Стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году. Замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода.
Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также остались почти неизменными (3,7%). Все еще слабый спрос и налаживания поставок после ослабления транспортных ограничений обусловили замедление роста цен на мясные, некоторые молочные и мучные продукты.
Через вялый спрос и стабильную ситуацию на валютном рынке также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов – кофе, оливкового масла – была даже меньше, чем в прошлом году.
Стабильной была и динамика роста цен на услуги (8,4%). С одной стороны, быстрыми темпами росла стоимость медицинских услуг. Также ускорилось подорожание мобильной связи. Зато под влиянием слабого спроса замедлялся рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также заведений общественного питания.
Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 5,0%). Быстрыми темпами дорожали говядина и яйца. Кроме того, сократились темпы падения цен на курятину, а также овощи.
Темпы роста тарифов на проезд в железнодорожном и автомобильном транспорте снизились вследствие падения цен на топливо в предыдущие периоды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.
Временно обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель руководителя центробанка Екатерина Рожкова.
Совет Нацбанка отказалась утвердить на второй срок заместителя главы центробанка Олега Чурия. Его на эту должность выдвигал уволенный глава НБУЯков Смолий.
Яков Смолий заявил, что колебания курса гривни после его отставки было прогнозируемым. А сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от позиции нового руководителя Нацбанка.