В Нацбанке показали, как и на что изменились цены в Украине

В Украине с января по июнь 2020 года рост цен составил 2,4%. В месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1.п. и оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционном отчете за апрель 2020 года

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины. Темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца (1,3%). Так, углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий.

Стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году. Замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также остались почти неизменными (3,7%). Все еще слабый спрос и налаживания поставок после ослабления транспортных ограничений обусловили замедление роста цен на мясные, некоторые молочные и мучные продукты.

Через вялый спрос и стабильную ситуацию на валютном рынке также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов – кофе, оливкового масла – была даже меньше, чем в прошлом году.

Стабильной была и динамика роста цен на услуги (8,4%). С одной стороны, быстрыми темпами росла стоимость медицинских услуг. Также ускорилось подорожание мобильной связи. Зато под влиянием слабого спроса замедлялся рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также заведений общественного питания.

Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 5,0%). Быстрыми темпами дорожали говядина и яйца. Кроме того, сократились темпы падения цен на курятину, а также овощи.

Темпы роста тарифов на проезд в железнодорожном и автомобильном транспорте снизились вследствие падения цен на топливо в предыдущие периоды.

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