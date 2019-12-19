Выплатили перед увольнением: экс-члены НАПК насчитали себе "помощь" в 100 тыс. гривен

Бывшие члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед увольнением выплатили себе от 100 до 180 тысяч гривен материальной помощи.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности руководителя НАПК Наталья Новак, передает "РБК-Украина". По ее словам, речь идет о пяти членах, а также исполняющий обязанности руководителя агенства.

При этом Новак подчеркнула, что такие действия предусмотрены законодательством.

НАПК Коллаж

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь на социально-экономические нужды. Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членов НАПК и одного и.о. руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен", – сказала она.

Новак добавила, что в связи с этими выплатами у агентства не осталось средств в бюджете для зарплат сотрудникам.

Наталья Новак dt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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