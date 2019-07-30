Скандал вокруг закрытия реестра коррупционеров: в НАПК сделали заявление

В Нацагентстве по противодействию коррупции опровергли информацию о закрытии реестра коррупционеров. Там говорят, что система работает в обычном режиме.

Об этом сообщают в пресс-службе НАПК. "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке", - сказано в сообщении.

Там добавляют, что с начала работы сервис выдал ответы на 43 тыс запросов. А на получение справки из реестра нужно не более 5 минут.

Коррупция в Украине Перший Запорiзький

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закрыли реестр коррупционеров, и теперь почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на государственную службу.

Также Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет более 4 млрд евро.

"Это вдвое больше той суммы, которую Украина хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", – говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung.

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