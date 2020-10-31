В налоговой рассказали, сколько украинцы должны заплатить за продажу машины: новые правила

В Украине при продаже первого автомобиля не нужно платить подоходный налог, если в течение года продать (или обменять) второй автомобиль, придется отдать государству 5%, а за третий – 18%.

Как напоминают в Государственной налоговой службе, раньше за третий автомобиль нужно было заплатить всего 5%, вместо 18%. Новшество вступило в силу в конце мая 2020-го.

"Законом Украины от 16.01.2020 №466-их внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, относительно налогообложения дохода, полученного от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда", – говорится в разъяснении налоговой.

Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе прицепов, мопедов и мотоциклов. С дохода, полученного от продажи автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

Кроме того, в Украине транспортный налог в размере 25 тысяч в 2021-м должны заплатить владельцы машин, стоимостью от 375 минималок (2,2 млн грн), если возраст автомобиля не более пяти лет. При этом в Кабмине разработали законопроект, который может расширить перечень плательщиков налога.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).