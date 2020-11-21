В "Нафтогазе" рассказали, как формируют цену на газ и какую наценку устанавливают

В Украине цена на газ составляет из стоимости импорта или добычи, расходов на транспортировку и наценки поставщика. Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила свою наценку в размере 6%.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович. "Цена на газ для населения имеет несколько составляющих. Первое – оптовая цена газа, по которой поставщики его покупают, добывают или импортируют из Европы. Второе – стоимость транспортировки. Есть также наценка поставщика, которая должна дать ему возможность совершенствовать сервис, открывать центры обслуживания, контакт-центры и зарабатывать. Наценка Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" – примерно 6%. Сейчас нам этого хватает. Другие компании формируют цену по-своему", – рассказал Рабинович.

Отметим, с 1 августа 2020 года в Украине Кабинет министров больше не регулирует стоимость газа. Каждая компания имеет право самостоятельно устанавливать. Вместе с тем украинцы могут выбирать, у кого и по какой цене покупать голубое топливо.

Чтобы поменять поставщика, нужно зайти на сайт того поставщика, которого вы выбрали, воспользоваться онлайн формой или же узнать, где находится ближайший офис компании и подать документы лично.

Традиционно с началом отопительного сезона цены на голубое топливо начали расти. Уже сейчас, зависимо от поставщика, они достигают около 8,8 кубометров. Подорожание, по оценкам экспертов, может длиться до февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.