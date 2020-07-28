Минюст продал 4 подарочных сертификата в СИЗО и похвастался бешеной популярностью услуги

В Минюсте заявили, что подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО оказались популярной услугой.

За первые часы после ее запуска было продано четыре сертификата, что принесло 28 тысяч гривен. Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, главная причина для введения такой услуги – государству нужны деньги, чтобы ремонтировать и содержать изоляторы.

"Мы убрали необходимость указывать точные даты пребывания в следственном изоляторе, а онлайн-оплата и так уже существовала. Плюс к вам на почту поступает документ – подарочный сертификат, оформленный с фотографией платных камер в СИЗО. Чтобы запустить это, мы ничего не потратили. Услуга уже популярна. Четыре сертификата были приобретены в первые часы запуска. Получили 28 тысяч гривен", – сказал Малюська.

Он уточнил, что два самых дорогих сертификата были приобретены по 12 тысяч гривен. Столько стоит месяц пребывания в СИЗО Киева. "Статусный подарок получился для кого-то", – пошутил министр.

Он добавил, что просто возможности приобрести сертификат, чтобы "отдохнуть" в изоляторе, нет. Если услугой не воспользовались, сертификат перестает действовать, а средства, которые были за него уплачены, потратят на ремонт камер.

Сколько стоят сертификаты

Стоимость платных камер СИЗО зависит от региона и срока пребывания в них. Так, самые дешевые сутки в СИЗО Черновцов – 346 грн, самые дорогие в Киеве – 2000 грн. Соответственно, пребывание в течение месяца будет стоить соответственно 2508 грн и 12000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.

В Кропивницком в СИЗО провели проверку, по результатам которой зафиксировали многочисленные нарушения прав заключенных.