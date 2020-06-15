В Украине прожиточный минимум нужно повысить в два раза – Минсоц
Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина". По ее словам, пересмотр подходов к расчету ПМ – это требование времени.
"Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения", – сказала Лазебная.
Министр отметила, что сейчас в Украине к размеру ПМ в 40 законах привязаны выплаты, штрафы и надбавки. А из-за искусственно низкого его размера власть не может эффективно управлять социальными стандартами.
По ее словам, в Раде сейчас работают над тем, чтобы изменить формулу расчета минимума. В Минсоцполитики считают, что за основу должны браться показатели Минздрава, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.
Лазебная подчеркнула, что реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете 2021 год года он зафиксирован на таком уровне, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".
Какой прожиточный минимум в Украине
Согласно госбюджету на 2020 год, прожиточный минимум в Украине в расчете на месяц на человека с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 сентября экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше: реальная сумма, по подсчетам правительства, составляет 4000 грн и выше.
Во время пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский также пообещал, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться. По его словам, он должен равняться 4300 грн.
Однако в ноябре Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2020 год и чуда не произошло: прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн – до 2027 грн.
Украинцам 1 июля, пересчитают главный социальный стандарт – прожиточный минимум (ПМ). В то время как "Слуги народа" анонсируют двукратное повышение ПМ, украинцы через месяц смогут "разбогатеть" всего на 71 грн.
Достойная минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 6-8 тысяч гривен в месяц. А средняя зарплата по стране может оставаться на том же уровне, как и сейчас – около 12 тысяч гривен. Такое мнение высказала министр социальной политики Марина Лазебная.