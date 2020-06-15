В Украине прожиточный минимум нужно повысить в два раза – Минсоц

Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина". По ее словам, пересмотр подходов к расчету ПМ – это требование времени.

"Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения", – сказала Лазебная.

Министр отметила, что сейчас в Украине к размеру ПМ в 40 законах привязаны выплаты, штрафы и надбавки. А из-за искусственно низкого его размера власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

По ее словам, в Раде сейчас работают над тем, чтобы изменить формулу расчета минимума. В Минсоцполитики считают, что за основу должны браться показатели Минздрава, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.

Лазебная подчеркнула, что реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете 2021 год года он зафиксирован на таком уровне, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".

Какой прожиточный минимум в Украине

Согласно госбюджету на 2020 год, прожиточный минимум в Украине в расчете на месяц на человека с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL: