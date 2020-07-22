В 2021 году украинцам повысят пенсии: кому и на сколько
Минсоцполитики готовит программу повышения пенсионных выплат в 2021 году. Ее покажут украинцам в конце августа.
Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В этом году, если у нас будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5000 гривен, то минимальная пенсия для лиц старше 65 лет (мужчин, у которых 35 лет стажа, а у женщин 30 лет стажа) должна быть 40% минимальной заработной платы. Если у человека есть этот возраст и стаж, то уже будет пенсия 2000 гривен", – сказала Лазебная.
Она добавила, что в декабре в связи с повышением прожиточного минимума планируется повышение пенсий для лиц, утративших трудоспособность.
"На следующий год Минсоцполитики планирует программу повышения пенсий. Там будет и индексация, и повышение минимальных гарантий в связи с ростом минимальной зарплаты, и в связи с существенным ростом прожиточного минимума. Я думаю, что через месяц мы сможем показать эту программу на 2021 год", – подытожила Лазебная.
Она добавила, что по результатам повышение пенсий в апреле и мае средний размер в июле 2020 года составляет 3400 гривен. Это, на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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