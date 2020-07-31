Как получить деньги вместо "пакета малыша": украинцам дали инструкцию

В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию в размере 5000 гривен вместо "пакете малыша".

Информацию об этом опубликовали на странице министерства в Facebook.

Какие шаги нужно сделать для получения денег:

Обратиться в Приватбанк. Заключить договор с Приватбанком об открытии счета со специальным режимом использования и получить социальную карточку. Обратиться в управление соцзащиты по месту жительства/пребывания со специальным заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Документы, которые необходимо подать:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справка об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя)

справка из роддома о неполучении "пакета малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Заявление и документ могут быть представлены в электронном виде.

Тратить средства компенсации можно в течение года, но в определенных заведениях торговли или через интернет для приобретения определенных вещей: детских товаров и товаров для роженицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.