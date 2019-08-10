"В Магадане дешевле!" В Крыму жестко поставили на место "понаехавших"

Жители Крыма в соцсетях жестко ставят на место россиян, желающих приехать на оккупированный полуостров в поисках дешевой и легкой жизни.

Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым25%. "Севастополь. Вас тут не ждут", – прокомментировала она запись в сообществе "Подслушано Севастополь", где у местных жителей поинтересовались, в каком районе, в случае переезда, дешевле коммунальные услуги.

"На Сапун-горе можно печку дровами топить", – пишет в ответ Сергей Крымов.

"Не потянут, дрова нынче дорогие", – отвечает ему Андрей Андреев.

Эту запись в Twitter прокомментировал другой популярный блогер КРЫМский бандеровец. Он подтверждает, что "лаптей" из России в Крыму не ждут.

"Там скринить – не перескринить: “Ехайте на йух, Сибирь, Колыма, а у нас, п*дорасов уже и без вас наприезжало”, “В Магадане дешевле, переезжайте туда! О Крыме забудьте! Вы за*-б*-ли!!!” - и такое практически все", – отвечает КРЫМский бандеровец.

Там скринить - не перескринить: “Ехайте на йух, Сибирь, Колыма, а у нас, п*дорасов уже и без вас наприезжало”, “В Магадане дешевле, переезжайте туда ! О Крыме забудьте! Вы зае-ба-ли!!!” - и такое практически всё https://t.co/Yj2WKHPFCC — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 серпня 2019 р.

В Крыму посылают "понаехавших" Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма посмеялись с российских компаний, которые в описании своих услуг стыдливо признают, что полуостров им не принадлежит.

Также жители Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой".

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