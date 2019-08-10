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"В Магадане дешевле!" В Крыму жестко поставили на место "понаехавших"

4.2т Читать материал на украинском

Жители Крыма в соцсетях жестко ставят на место россиян, желающих приехать на оккупированный полуостров в поисках дешевой и легкой жизни.

Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым25%. "Севастополь. Вас тут не ждут", – прокомментировала она запись в сообществе "Подслушано Севастополь", где у местных жителей поинтересовались, в каком районе, в случае переезда, дешевле коммунальные услуги.

"На Сапун-горе можно печку дровами топить", – пишет в ответ Сергей Крымов.

"Не потянут, дрова нынче дорогие", – отвечает ему Андрей Андреев.

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Эту запись в Twitter прокомментировал другой популярный блогер КРЫМский бандеровец. Он подтверждает, что "лаптей" из России в Крыму не ждут.

"Там скринить – не перескринить: “Ехайте на йух, Сибирь, Колыма, а у нас, п*дорасов уже и без вас наприезжало”, “В Магадане дешевле, переезжайте туда! О Крыме забудьте! Вы за*-б*-ли!!!” - и такое практически все", – отвечает КРЫМский бандеровец.

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В Крыму посылают "понаехавших"

В Крыму посылают "понаехавших"

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма посмеялись с российских компаний, которые в описании своих услуг стыдливо признают, что полуостров им не принадлежит.

Также жители Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Крым
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУССКИМ СВИНЬЯМ ВЕЗДЕ НЕ РАДЫ.... ИЗГОИ МИРА!!! СКОРО БУДУТ КАК ЖИДЫ ПАРХАТЫЕ... БЕЙ РУСНЮ - СПАСАЙ МИР!!!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Роксолана, бaндepoвец и некие анонимные "жители Крыма" продолжают свою мужественную борьбу с туристами, которых по их же словам в Крыму нет. Мужественная боротьба происходит исключительно в сети и только с помощью скринов неизвестно где взятых и фото, сделанных в 5 утра. Ну и как успехи, хочется спросить? Помогает?
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Артеллерист Моня, РАСИЯ = ЧУРКИСТАН!!! ИЗГОИ МИРА!!! РАБСКАЯ НАЦИЯ ТЕРПИЛ!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Mihailova Kristina, успехи прекрасно у меня друг ездил в моцкву у него там тетка ,вот приехал и в акуе)говорит пипец в Москве русских нет из ста один славянин ))))всем правят чурки а русские у них рабы))))русских чурки могут бить убивать и менты даже внимания не обращают но попробуй русскому чурку побить сразу на нары)))))))))))
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