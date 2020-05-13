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14 мая • обновлено в 16:32
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В "ЛНР" взбунтовались против карантина: не на что жить. Видео

7.1т
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Жители оккупированного боевиками Алчевска (Луганская область) потребовали от местных "властей" отменить карантин, так как у них не осталось денег, чтобы покупать еду.

По этому поводу они вышли на митинг, сообщил в Twitter блогер Денис Казанский.

Протесты в Алчевске

Протесты в Алчевске

"В Алчевске (под контролем "ЛНР") люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики "Нам жить не на что", "Почему не отменили коммунальные платежи?", – рассказал Казанский.

"Мы требуем, верните работу нам!", "Коммунальные не отменили!", "На что жить?", – возмущались жители города.

В комментариях под сообщением разгорелась шуточная дискуссия – а могут ли жители "свободной республики" требовать помощи от властей как "в проклятой Европе"?

"Они там, на Луганде, шо не панимают, таки рыспублика маладая, нАдА потерпеть, лет 70-80", – написали в комментариях.

"Бейте морду этим б*нд*ровцам, они хотят развалить республику", – ответил другой комментатор.

"Коммунальные платежи отменяют только в гейропе и на ненавистном Западе. Хотят как в гейропе что-ли????", – пошутил пользователь с ником Донбассито.

В "ЛНР" взбунтовались против карантина: не на что жить. Видео

Twitter

"Как-то не по-скрепному они протестуют... В "немытой" принято протестовать, стоя на коленях с плакатами "Путен памаги!", – прокомментировал пользователь с ником "Свободу Горловке!".

В "ЛНР" взбунтовались против карантина: не на что жить. Видео

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский Луганск, оккупированный российскими войсками и боевиками "ЛНР", превращается в город-призрак наподобие Припяти. В нем рушатся больницы и магазины, из дворов не вывозят мусор, а общественный транспорт превращается в руины.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Луганская область Новости ЛНР
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