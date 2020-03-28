В Киеве ввели жесткие правила в супермаркетах: на входе проверят всех

В Киеве в супермаркеты запретили впускать посетителей без масок. Охранник на входе должен осмотреть каждого, проверить наличие маски и при необходимости измерять температуру тела. Также в магазинах больше нельзя продавать продукты (овощи, фрукты, крупы и т.д) на развес – допускается только фасованная продукция.
Соответствующие нововведение предусмотрены распоряжением городского Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Документ с подписью главы Штаба Петра Пантелеева попал в распоряжение OBOZREVATEL.
Кратко о главных ограничениях:
в супермаркеты нельзя пускать без масок, а на каждого посетителя должно быть минимум 10 кв.м (если большой наплыв людей, впускать должны по очереди);
разрешено продавать только продукты в упаковке и фасованные товары (к примеру, картошку на развес продавать нельзя);
все сотрудники магазинов должны менять маски каждые три часа;
сотрудники должны находиться на расстоянии 1 м от покупателей или под защитным экраном;
у всех сотрудников должны дважды в день измерять температуру тела;
на входе в магазин должен работать санитарный контроль: нельзя пускать больных, без масок и "лишних" (исходя из площади магазина);
в магазинах должны быть антисептики и салфетки;
при необходимости у покупателей на входе могут измерить температуру.
Такие нововведения должны обезопасить как посетителей супермаркетов и магазинов, так и самих сотрудников. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля 2020-го (в этот день должен закончится карантин).
Отметим, часть супермаркетов уже внедрили новшества. Также проявили собственную инициативу: например, ввели ограничения на максимальное количество товара, который могут продать в одни руки.
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