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28 марта • обновлено в 10:04
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В Киеве ввели жесткие правила в супермаркетах: на входе проверят всех, а продавать на развес запретили

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В Киеве в супермаркеты запретили впускать посетителей без масок. Охранник на входе должен осмотреть каждого, проверить наличие маски и при необходимости измерять температуру тела. Также в магазинах больше нельзя продавать продукты (овощи, фрукты, крупы и т.д) на развес – допускается только фасованная продукция.

Соответствующие нововведение предусмотрены распоряжением городского Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Документ с подписью главы Штаба Петра Пантелеева попал в распоряжение OBOZREVATEL.

Кратко о главных ограничениях:

  • в супермаркеты нельзя пускать без масок, а на каждого посетителя должно быть минимум 10 кв.м (если большой наплыв людей, впускать должны по очереди);

  • разрешено продавать только продукты в упаковке и фасованные товары (к примеру, картошку на развес продавать нельзя);

  • все сотрудники магазинов должны менять маски каждые три часа;

  • сотрудники должны находиться на расстоянии 1 м от покупателей или под защитным экраном;

  • у всех сотрудников должны дважды в день измерять температуру тела;

  • на входе в магазин должен работать санитарный контроль: нельзя пускать больных, без масок и "лишних" (исходя из площади магазина);

  • в магазинах должны быть антисептики и салфетки;

  • при необходимости у покупателей на входе могут измерить температуру.

В Киеве ввели жесткие правила в супермаркетах: на входе проверят всех

В Киеве ввели жесткие правила в супермаркетах: на входе проверят всех

Такие нововведения должны обезопасить как посетителей супермаркетов и магазинов, так и самих сотрудников. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля 2020-го (в этот день должен закончится карантин).

Отметим, часть супермаркетов уже внедрили новшества. Также проявили собственную инициативу: например, ввели ограничения на максимальное количество товара, который могут продать в одни руки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
карантин супермаркет
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А в Риге маску взять негде, нет ни в одной аптеке
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