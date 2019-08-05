В Киеве средняя зарплата резко выросла

Средняя заработная плата в Киеве в июле 2019 года превысила 15 тыс. грн. Это на 18% выше, чем в 2018 году.

Об этом сообщают в Департаменте экономики и инвестиций КГГА. "По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", — сказала директор департамента Наталья Мельник.

По ее словам, увеличились и другие экономические показатели. К примеру, в столице стали намного больше строить — за первое полугодие 2019 года объем строительных работ увеличился на 19,5%. А экспорт и импорт товаров вырос на 21,4% и 11,6% соответственно.

Зарплаты в Киеве Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, также выросла и средняя заработная плата в Украине. Она установила новый максимум в гривнях и побила рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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