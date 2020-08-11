В Киеве осенью могут подорожать квартиры: озвучено условие

Летнее затишье на рынке аренды жилья в Киеве продлится еще несколько недель. А вот вырастут ли цены осенью, зависит от того, приедут ли в столицу студенты или же в Украине введут дистанционное обучение.

Такое мнение высказали риэлторы, говорится в публикации "КП в Украине".

"Студенты из года в год оживляют рынок. Традиционно они вначале разбирают все доступные варианты, а потом уже и повышают спрос на квартиры среднего ценового сегмента. Но что будет в этом году, не знает никто. Если карантин снимут, то будет рост цен хотя бы за счет того, что с рынка уйдут бюджетные варианты", – объяснила риелтор Ирина Горбатенко.

Также на рынок жилья могут повлиять несколько тысяч квартир, которые до карантина сдавали посуточно иностранцам. С закрытием границ хозяева выставили их на долгосрочную аренду по довольно умеренным ценам (на снижение цены могли влиять маленький холодильник, отсутствие духового шкафа, минимальный набор мебели).

"Учитывая эти обстоятельства, хозяева такой недвижимости выставляли ее весной со скидками. Но они сразу предупреждали, что после того, как карантин снимут и туристы вернутся, они снова начнут сдавать ее посуточно. То есть такие квартиры сняли легкие на подъем, не обремененные семьями молодые арендаторы, которым не нужно после переезда заново устраивать детей в школу или детский сад. Но как только в Украину снова начнут ездить туристы, всех этих арендаторов выселят, и уже они создадут дополнительный спрос, что приведет к росту цен. Правда, когда это случится, не знает никто", – добавила риэлтор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Украине после обвала цен на аренду во время карантина начали постепенно дорожать квартиры. В Киеве и крупных городах, по оценкам экспертов, рост уже составил около 10%. И очередной скачок цен ожидается уже в сентябре.