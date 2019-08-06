В Кабмине заявили о резком перерасчете пенсий и зарплат: сколько получим

В Украине минимальная пенсия в 2020-м может составить 1,8 тыс. грн, а минимальная зарплата – 6,5 тыс. грн, заявил вице-премьер Павел Розенко.

О том, как такое решение повлияет на благосостояние украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсии. При минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн. Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу им должны компенсировать из государственного бюджета.

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле. Правда, уже в марте 2020-го их выплаты пересчитают с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Пенсии в Украине пересчитают

Зарплаты. Минималку, по словам вице-премьера, могут повысить до 6,5 тыс. Правда, стоит отметить, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил о возможном росте до 5,5 тыс. грн. При минималке в 6,5 тыс. грн можно рассчитывать на рост средних зарплат, увеличение покупательской способности, более высоких поступлений в бюджет за счет налогов и социальных взносов из заработных плат. Как показал опыт прошлых лет, значительное повышение минимальной зарплаты благоприятно влияет даже на тех украинцев, которые и сейчас получают больше.

Это позволяет вывести часть заработных плат из тени. Работодатели, чтобы сэкономить на налогах и будущих пенсиях своих работников, оформляют сотрудников на минималку, остальное же доплачивают в конвертах. Повышение минималки даст возможность вывести часть заработных плат из тени.

Кстати, еще в конце прошлого года OBOZREVATEL публиковал свой прогноз роста заработных плат в Украине, который практически полностью совпал с реальной динамикой. И, согласно упомянутому прогнозу, средняя зарплата по состоянию на декабрь 2019-го пробьет отметку в 12 тыс. грн, а в январе 2020-го снова снизится.

Размер этого отката будет зависеть от того, что будет к тому времени с минималкой. Сейчас она составляет 4723 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

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