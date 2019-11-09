В Кабмине заявили о повышении пенсий: как вырастут выплаты украинцев

В Украине с учетом инфляции (7,4%) и роста средних зарплат (около 20%) в апреле 2020-го пенсии повысят примерно на 14%.

Так, как заявила министр финансов Оксана Маркарова, повышение произойдет в апреле. По закону Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным.

Пенсии в Украине

Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Отметим, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. К примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией сейчас может получать 156,4 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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