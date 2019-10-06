В Кабмине заявили о массовой проверке украинцев: как проведут

В Украине один из приоритетов Кабинета министров - мониторинг и проверка социальных выплат (субсидии, пенсии и т.д). Для этого правительства планирует в ближайшее время внедрить нормы нового закона о верификации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Эффективная адресная социальная поддержка требует мониторинга, автоматизации и цифровизации, глубокой аналитики для качественного дизайна программ поддержки семей. Вследствие усиления адресности и консолидации финансового ресурса", – отмечается в программе Кабмина.

Проверку будут проводить в три этапа. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

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Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

На каждого соберут следующую информацию:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

С 2019 года перерасчет прошел автоматически с учетом роста зарплат и цен;

Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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