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6 октября • обновлено в 12:09
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В Кабмине заявили о массовой проверке украинцев: как проведут

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В Украине один из приоритетов Кабинета министров - мониторинг и проверка социальных выплат (субсидии, пенсии и т.д). Для этого правительства планирует в ближайшее время внедрить нормы нового закона о верификации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Эффективная адресная социальная поддержка требует мониторинга, автоматизации и цифровизации, глубокой аналитики для качественного дизайна программ поддержки семей. Вследствие усиления адресности и консолидации финансового ресурса", – отмечается в программе Кабмина.

Проверку будут проводить в три этапа. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

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Сколько получают украинцы на пенсии

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Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

На каждого соберут следующую информацию:

  • ФИО, пол, место и дата рождения;

  • паспортные данные и ИНН (если он есть);

  • где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

  • данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.);

  • где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пенсии военным
Место
Украина
Теги
пенсии субсидии повышение пенсий
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