В Кабмине рассказали, что будет с тарифом на электроэнергию для украинцев
В Украине тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут, на данный момент Кабинет министров не готовит соответствующие решения.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. "У нас есть разные сегменты рынка. Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", – сообщила Буславец.
По словам политика, такой вопрос рассматривать до повышения социальных стандартов, пенсий и прожиточного минимума не будут. При этом в других сегментах рынка, добавила и.о. министра, ценообразование может происходить по рыночным механизмам.
"Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению", – заявила Буславец
Как писал OBOZREVATEL:
Верховная Рада приняла закон "О рынке электрической энергии", который должен был поменять принцип доставки электричества потребителям с 1 июля 2019 года.
Запуск рынка должен был привести к более справедливому формированию цен, однако из-за низкого уровня конкуренции и отмены субсидий Кабмин решил "спасти" цены для потребителей, и ввести механизм ПСО.
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк назвал "самообманом" низкие тарифы на электроэнергию и заявил, что необходимо выровнять цены для населения и для промышленности.
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