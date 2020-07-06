В Кабмине рассказали, что будет с тарифом на электроэнергию для украинцев

В Украине тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут, на данный момент Кабинет министров не готовит соответствующие решения.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. "У нас есть разные сегменты рынка. Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменный уже с 2017 года. И, как неоднократно отмечал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", – сообщила Буславец.

По словам политика, такой вопрос рассматривать до повышения социальных стандартов, пенсий и прожиточного минимума не будут. При этом в других сегментах рынка, добавила и.о. министра, ценообразование может происходить по рыночным механизмам.

"Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению", – заявила Буславец

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