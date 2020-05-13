В Кабмине предлагают работу на стройках: где и как создадут 500 тыс. рабочих мест

В Украине уже в ближайшие недели создадут около 500 тыс. рабочих мест, в том числе для тех, кто остался без заработка из-за карантина и кризиса. Несмотря на то, что 49% всех безработных имеют высшее образование, вакансии откроют в первую очередь для строителей и дворников.

Соответствующий план презентовал на заседании Кабмина 13 мая министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. "Эта работа уже идет, некоторые рабочие места уже создаются. За один день 500 тыс. рабочих мест не появятся... Согласно методологии Международной организации труда, уровень безработицы увеличится с 8,2 до 9,4% в 2020 году", – заявил министр.

В каких отраслях создадут рабочие места:

строительство дорог и транспортные инфраструктуры (154 тысяч);

благоустройство (более 150 тыс. рабочих мест), это те рабочие места, где можно пересидеть кризис (дворники и т.п);

сельское хозяйство (85 тыс. рабочих мест)

микро- и мелкие предприятия (физлица-предприниматели);

Государственная служба чрезвычайной ситуации;

и другие.

Важно отметить, что, по подсчетам Кабмина, зарплата на этих вакансиях будет колебаться от 6 до 8 тысяч грн. При этом большинство украинцев имеют высшее образование. "Поддержка по безработицы направлена на то, чтобы сохранить рабочие места. Но предприниматели говорят, что людей уже уволили. Мы внесем изменения, чтобы люди могли вернуть людей на работу", – заявил Петрашко.

Кто будет претендовать на новые должности:

486 тыс. безработных в Украине;

более 180 тыс. потеряли работу во время карантина;

больше всего безработных в торговле, ремонте, сельском хозяйстве;

49% безработных имеют высшее образование;

средний уровень помощи безработным – около 1800 грн;

42% безработных – старше 40 лет.

"Вначале помогаем микро- и мелкому бизнесу, по которому ударил кризис больше всего (кредиты под 0%). Второй момент - частичная выплата зарплаты тем, кому снизили рабочее время. Им выделили 5 млрд грн. Мы также планируем программу поддержки промышленности и экспортоориентированных сфер. Тут также будут дешевые кредиты. Поддержка украинских производителей – приоритет. Мы разрабатываем возможность создать специальные зоны, которые привлекут инвестиции", – заявил Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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