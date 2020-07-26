В Кабмине пообещали повысить пенсии украинцам: озвучены суммы и сроки

Следующая программа по повышению пенсий в Украине планируется в 2021 году.

Об этом сообщила в студии программы "Украина вечером" на телеканале "Украина 24" министр социальной политики Украины Марина Лазебная, обьяснив, как они зависят от повышения минимальной заработной платы.

"Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины – 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут – 2600", – отметила Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лазебная сообщила, что Минсоцполитики готовит программу повышения пенсионных выплат в 2021 году. Ее планируют показать украинцам в августе.