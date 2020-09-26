В Кабмине пообещали по 1,5 млн для каждой семьи погибших в крушении Ан-26

В Украине члены семей курсантов и членов экипажа, которые погибли в крушении Ан-26, получат материальную помощь в размере 1,5 млн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 26 сентября. Так, по закону семья имеет право на материальную помощь в размере 750 прожиточных минимумов, на данный момент это чуть более 1,5 млн грн.

Также премьер-министр поручил профильным ведомствам разобраться, были ли застрахованы члены экипажа и курсанты и проследить, чтобы право их семей на материальную поддержку соблюдалось.

На заседании Кабмина также приняли решение:

отстранить на время расследований всех, кто организовывал учебный полет;

до выяснения обстоятельств запретить учебные полеты на всех самолетах Ан-26 и аналогах;

за месяц разобраться в причинах и сделать отчет.

"Сегодня принимаем решение о создании госкомиссии. Возглавит вице-премьер Олег Уруский, там будут министр обороны, глава МВД, СБУ, Госавиаслужбы, первый зам секретаря СНБО, глава Харьковской ОГА, заместитель главы Офиса президента, министр здравоохранения и другие. До 25 октября дадут отчет. Все члены комиссии уже работают на месте", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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