В Кабмине пообещали по 1,5 млн для каждой семьи погибших в крушении АН-26
В Украине члены семей курсантов и членов экипажа, которые погибли в крушении АН-26, получат материальную помощь в размере 1,5 млн грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 26 сентября. Так, по закону семья имеет право на материальную помощь в размере 750 прожиточных минимумов, на данный момент это чуть более 1,5 млн грн.
Также премьер-министр поручил профильным ведомствам разобраться, были ли застрахованы члены экипажа и курсанты и проследить, чтобы право их семей на материальную поддержку соблюдалось.
На заседании Кабмина также приняли решение:
отстранить на время расследований всех, кто организовывал учебный полет;
до выяснения обстоятельств запретить учебные полеты на всех самолетах Ан-26 и аналогах;
за месяц разобраться в причинах и сделать отчет.
"Сегодня принимаем решение о создании госкомиссии. Возглавит вице-премьер Олег Уруский, там будут министр обороны, глава МВД, СБУ, Госавиаслужбы, первый зам секретаря СНБО, глава Харьковской ОГА, заместитель главы Офиса президента, министр здравоохранения и другие. До 25 октября дадут отчет. Все члены комиссии уже работают на месте", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально подтверждены 26 жертв катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.