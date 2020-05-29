В Кабмине озвучили планы повысить тариф на электроэнергию

В Украине для преодоления кризиса в энергетической сфере планируют повысить тариф на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в опубликованной Кабмином программе стимулирования экономики для борьбы с последствиями COVID-19. "Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению", – один из пункт опубликованного плана.

Отметим, и в Кабмине, и в профильном комитеты Рады заявляют, что повышать тарифы в 2020 году не будут. К примеру, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время ток-шоу "Право на владу" вечером в четверг, 28 мая.

"Этот вопрос действительно обсуждается и в обществе, и в медиа, и среди некоторых политиков и чиновников. Но у президента недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году, не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения, и не будет отмены этой льготной категории 100 кВт/ч в месяц", – сказал Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: собственно за "ток" и за транспортировку (т.н. абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021-м.

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