В Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу: что ждет украинцев

В Украине планируют объединить солидарную и накопительные пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.

Такие планы в эфире "Украинского радио" анонсировала глава министерства соцполитики Марина Лазебная."Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы", – объяснила Лазебная.

На первых этапах работы из зарплаты сотрудника будут вычитать 2% и откладывать сумму на особый счет. В итоге взносы позволят людям, вышедшим на пенсию, получать более высокие выплаты. Лазебная объяснила, почему прежняя система начисления пенсий не может этого сделать сама.

"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", – добавила министр.

Пенсионная реформа в Украине уже запущена. Действует Министерство социальной политики. Пенсионный фонд пополняется за счет налогов. Однако этого мало, и в ПФУ постоянный дефицит.

Проблему должна решить накопительная система начисления пенсии. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. При этом сбор налогов в ПФУ тоже никуда не денется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.