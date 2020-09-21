В Кабмине анонсировали доступную ипотеку для 30 тысяч украинских семей

Правительство Украины в 2021 году собирается заложить в бюджет программу по предоставлению ипотечных кредитов для 30 тысяч семей.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в интервью "Радио Свобода" (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В следующем году мы будем готовы предусмотреть предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Мы докапитализируем новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты, а также оказывать финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые банки уже начали предлагать украинцам ипотеку под 10%. Однако кредиты даются с рядом особых условий, из-за чего проценты значительно возрастают.

16 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №3640, которым до 21 апреля 2021 запретила забирать ипотечное жилье, приобретенное на валютные кредиты.