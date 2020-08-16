В Хмельницком кассир украл 30 тысяч гривен с карт клиентов: какую схему использовал

В Хмельницком будут судить кассира супермаркета, который с помощью специального считывателя банковских карточек смог украсть у покупателей более 30 тысяч гривен.

Молодой мошенник разработал целую схему, чтобы получать чужие деньги, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Хмельницкой области.

При оплате товара кассир брал платежную карту клиента и случайно выпускал ее из рук. А поднимая ее с пола, он быстро считывал данные с помощью заготовленного и установленного под столом устройства. Также он подглядывал и записывал код к карте.

"Используя полученные данные, дома злоумышленник изготавливал аналогичные банковские карточки, с помощью которых через банкоматы получал наличные. Таким образом он обманул посетителей магазина на 30 тыс грн", – сообщили в прокуратуре.

Теперь его будут судить по статьям Уголовного кодекса "Кража, совершенная повторно" и "Незаконные действия с платежными карточками, совершенные повторно".

Что нужно делать в случае подозрительной активности с карточкой

CVV-код, который записан на обороте карточки, лучше записать в надежном месте, а с карточки стереть. Это не позволит мошенникам случайно его подсмотреть.

Когда вам что-нибудь присылают или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка, по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета. Сотрудники банка всегда называют вас по имени-отчеству и не запрашивая никаких персональных данных открывают вашу информацию по карте.

После этого попросите проверить, что происходит с вашими счетами в данный момент. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВВ Украины мошенники нашли способ воровать данные карт и делать их дубликат. Для этого используют банкоматы.