В Госстате сообщили, какие продукты в Украине подешевели, а что подорожало в разы

С начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.

При этом часть товаров заметно подешевела. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Госстат на своем сайте в четверг, 13 августа.

Что сильнее всего подорожало

Самым заметным оказался рост цен на гречневую крупу. Если в декабре 2019 года она в среднем стоила 27,77 грн/кг, то к июлю цена взлетела до 37,18 грн/кг.

Также подорожала говядина – со 132,8 грн/кг до 142,44 грн/кг.

Цены на яблоки подскочили с 16,34 грн/кг до 38,06 грн/кг (рост 233%).

А вот бывший рекордсмен по подорожанию – лук – сдал позиции. Если декабре его продавали по 8,96 грн/кг, а в апреле цены взвинтили до 18,46 грн/кг (на 206%), то в июле он подешевел до 6,78 грн/кг.

На чем теперь экономим

При этом ряд важных товаров стал дешевле. В частности, куриные тушки с 59,37 грн/кг подешевели до 51,25 грн/кг. Куриное филе – с 101,72 грн/кг до 84,84 грн/кг.

Также стали дешевле яйца – если в декабре десяток стоил 21,07 грн, то в июле уже 16,22 грн.

Как подешевело топливо

Отдельно стоит упомянуть снижение цен на топливо, причиной которого стал мировой кризис и избыток добычи нефти.

Бензин А-92: было – 26,98 грн/л, стало – 21,49 грн/л;

Бензин А-95: было – 28,09 грн/л, стало – 22,62 грн/л;

ДТ: было – 27,45 грн/л, стало – 21,85 грн/л.

Газ: было 12,53 грн/л, стало – 11,60 грн/л.

Как в Украине с начала года поменялись цены ukrstat.gov.ua

Как в Украине с начала года поменялись цены ukrstat.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последний год существенно подорожали сигареты – цена выросла на 20-30%. Также на 8% (с 16,30 грн до 17,61 грн за бутылку) подорожало пиво.

По данным на май, рост цен у Украине в среднем составил 2,5%, но некоторые товары подорожали в разы.

В Украине в июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%, что свидетельствует о негативной инфляции.