В Германии заявили, что им нужен российский "Северный поток-2", несмотря на угрозу США

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг выступила в защиту строительства российского газопровода "Северный поток–2". По ее словам, газопровод из России в Германию важен для будущего энергоснабжения страны.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Мануэла Швезиг отреагировала таким образом на угрозу трех сенаторов из США ввести американские экономические санкции против таких предприятий в Мекленбурге – Передней Померании, как порт Мукран, в том случае, если они будут оказывать содействие в строительстве "Северного потока - 2". "Мы твердо привержены сооружению газопровода по дну Балтийского моря", – сказала она.

Фракция оппозиционной Левой партии также выразила приверженность проекту "Северный поток–2". "Шантажу нет места в мировой торговле, "Северный поток–2" должен быть завершен и введен в эксплуатацию в установленном порядке", – заявил депутат Левой партии Карстен Кольбе (Karsten Kolbe).

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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