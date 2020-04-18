В ЕС не хватает украинских заробитчан: готовы забирать чартерами и ждут на полях

В странах Европейского Союза несмотря на пандемию и карантин уже сейчас заявляют о нехватке рабочей силы. За последние несколько недель ЕС покинули миллионы заробитчан из Украины и других стран. Теперь же работодатели готовы организовывать чартеры для того, чтобы вернуть рабочую силу назад.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Германии уже открыты рынки для сезонных рабочих пока еще из стран ЕС, прежде всего Румынии и Болгарии. В Британии же пошли еще дальше, местные компании организовывают чартерные рейсы. Первый самолет недавно приземлился в лондонском аэропорту Станстед с 150 рабочими.

Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тысяч сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах. Аналогичный рост интереса наблюдается и на украинских сайтах поиска работы.

К примеру, на одном из сайтов есть десятки вакансий в Нидерландах, Германии, Польши, Эстонии, Финляндии. Объявления датированы текущими числами. Среди популярных направлений – сбор спаржи, клубники, помидоров, работа в поле. То есть сфера сельского хозяйства не остановилась, а фермеры в Европе заинтересованы в новых людях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после массового возвращения украинских заробитчан домой из-за коронавируса польские предприятия столкнулись с нехваткой рабочих.

С середины марта 2020 года в Украину через восточную границу Польши вернулись 89 тысяч человек. Это работники и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина.